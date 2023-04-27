Без отца осталось четверо детей: в Бахмуте погиб еще один воин-разведчик ВСУ

Успел поздравить дочерей, а на следующий день получил смертельное ранение

Украина каждый день теряет в боях с оккупантами самых отважных своих воинов, вставших на защиту Родины. Сегодня стало известно об еще одной непоправимой потере — на фронте погиб военнослужащий Вооруженных сил и многодетный отец Юрий Молдавчук. Мужчина был уроженцем Ивано-Франковской области.

Об этом в четверг, 27 апреля, на своей странице в Facebook сообщила староста села Заречье Делятинского общества Любовь Яворская, отметив, что украинский воин провел свой последний бой с оккупантами в Бахмуте Донецкой области.

Что известно о погибшем Герое

Юрий Молдавчук родился 10 мая 1991 года в селе Заречье.

30 июня 2022 года мужчину мобилизовали в Вооруженные силы. С самого начала службы был разведчиком. Последнее сражение воина состоялось в Бахмуте. Мужчина получил смертельное ранение в результате артиллерийских и танковых обстрелов со стороны россиян.

"Юрий был хорошим и трудолюбивым хозяином. Детей очень любил. Даже вчера он поздравлял своих дочерей перед тем, как его ранили", — говорится в сообщении.

Также известно, что у Юрия осталась жена и четверо детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте в боях с российскими оккупантами погиб радиоведущий "Суспільного" Дмитрий Сирык.