Закрыл собой комбата: на фронте героически погиб украинский воин

Герою было 40 лет

Украинские военные совершают настоящие подвиги на фронте, нередко ценой собственной жизни. Такой стала история уроженца Кривого Рога Василия Самилова с позывным "Псих", который погиб, закрывая собой своего командира.

Трагическое известие изданию Krivbass.City сообщил отец погибшего героя Виктор Самилов. Он рассказал, что во время интенсивного обстрела его сын прикрыл своим телом командира 236 батальона 129 бригады ТРО и тем самым спас ему жизнь.

Что известно о Василии Самилове

Родился 31 октября 1982 года. Окончил Криворожский государственный педагогический университет, факультет украинской филологии. Работал в охранной фирме.

Защитник был участником антитеррористической операции, а с первых дней полномасштабного российского вторжения был одним из первых в местном военкомате и присоединился к рядам ТРО Кривого Рога.

У Самилова был позывной "Псих". Он получил его не из-за своего характера, а из-за отражения самой характерной черты, граничащей между жизнью и смертью. Мужчина умел хорошо мотивировать своих собратьев на быстрые действия во время чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что в один из дней во время выполнения боевого задания, когда произошло столкновение с врагом, Василию удалось вывести раненных бойцов.

У Василия Самилова остались родители, брат и супруга с дочерью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Бахмут погиб командир отделения, украинский военный Александр Павлишин. Ему всегда удавалось возвращать с боев своих ребят живыми.