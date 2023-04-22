"Командир, всегда возвращавший ребят живыми": в боях за Бахмут погиб еще один воин ВСУ (фото)
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Муж был братом известной на Никопольщине волонтера
В боях за Бахмут (Донецкая область) погиб еще один украинский герой Александр Павлишин. Мужчина был жителем Нововоронцовской общины.
Как в субботу, 22 апреля, сообщило издание Nikopolnews, воин был братом известной волонтерки из Никополя Анны Клим.
"Вчера стало известно, что 14 апреля в тяжелых боях за Бахмут погиб наш крестовец Александр Иванович Павлишин, 22.11.1980 г.р.", – говорится в сообщении.
Что известно о воине
Александр Павлишин защищал Украину еще с начала войны в 2014 году. При жизни получил орден "За мужество" ІІІ степени.
Без колебаний 24 февраля 2022 года, когда россия полномасштабно вторглась в Украину, он сразу пошел в военкомат. Долгое время выбивал окупантов с территорий Родины в составе 22 батальона 92 бригады командиром отделения. Именно эти воины освобождали от россиян Харьковскую область.
В ноябре перевелся в 17-ю танковую бригаду. А в декабре выходил в бой командиром отделения под Соледаром. В январе командиром отделения под Бахмутом всегда возвращал своих ребят живыми.
Ранее "Телеграф" сообщал, что под Бахмутом погибли пять бойцов легендарного 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".