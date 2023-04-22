"Командир, всегда возвращавший ребят живыми": в боях за Бахмут погиб еще один воин ВСУ (фото)

Муж был братом известной на Никопольщине волонтера

В боях за Бахмут (Донецкая область) погиб еще один украинский герой Александр Павлишин. Мужчина был жителем Нововоронцовской общины.

Как в субботу, 22 апреля, сообщило издание Nikopolnews, воин был братом известной волонтерки из Никополя Анны Клим.

"Вчера стало известно, что 14 апреля в тяжелых боях за Бахмут погиб наш крестовец Александр Иванович Павлишин, 22.11.1980 г.р.", – говорится в сообщении.

Что известно о воине

Александр Павлишин защищал Украину еще с начала войны в 2014 году. При жизни получил орден "За мужество" ІІІ степени.

Без колебаний 24 февраля 2022 года, когда россия полномасштабно вторглась в Украину, он сразу пошел в военкомат. Долгое время выбивал окупантов с территорий Родины в составе 22 батальона 92 бригады командиром отделения. Именно эти воины освобождали от россиян Харьковскую область.

В ноябре перевелся в 17-ю танковую бригаду. А в декабре выходил в бой командиром отделения под Соледаром. В январе командиром отделения под Бахмутом всегда возвращал своих ребят живыми.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Бахмутом погибли пять бойцов легендарного 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".