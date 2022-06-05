Автор нашумевшего "Мариупольского дневника" выбрался из оккупации: что рассказал 8-летний Егор

Семья выехала из Мариуполя спустя три месяца войны

Восьмилетний Егор, автор знаменитого "Мариупольского дневника", фотографии которого облетели все страны мира, наконец-то смог выбраться вместе с семьей из российской оккупации. Отныне мальчик вместе с ближайшими родственниками пребывает в Запорожье, куда ему помогли добраться волонтеры. При этом ребенка вывозили тайком — чтобы никто не узнал, что это именно тот Егор, чей рассказ о войне достиг ушей многих даже за границей.

Подробности спасения ребенка и его родных рассказали журналисты "ТСН". Известно, что мальчик был ранен осколками взорвавшегося снаряда, но в остальном, несмотря на ужасы войны, остается позитивным и жизнелюбивым ребенком.

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"У меня умерли две собаки и бабушка Галя. И любимый город Мариуполь", — эти строчки, нацарапанные детским почерком, запомнились многим украинцам и иностранцам. Именно Егор стал их автором, сообщив, сам того не зная, на широкую публику шокирующую правду войны.

Разворот знаменитого дневника из Мариуполя

Как рассказывает его мама Елена, дневник с рисунками мальчик начал вести, когда семья была вынуждена перебраться в бомбоубежище. Это произошло после "прилета" российского снаряда. Отец Егора, к слову, умер от полученных ранений — истек кровью без необходимой медпомощи. И сама Елена, и ее сын и дочь получили осколочные ранения.

Восьмилетний Егор скоро покинет Запорожье и уедет в Киев

Сейчас Мариуполь является фактически гетто для местных жителей, говорит мама мальчика. Везде по улицам расположены могилы, пусты и разбитые дома зияют словно памятники войне, людей сгоняют на работу за еду. Несмотря на это, семья очень долго сомневалась, стоит ли выезжать — это и риск обстрелов, и неизведанность дальнейшего будущего. Еще немаловажным фактором является и влияние российской пропаганды.

Сам же Егор осторожно улыбается на камеру. Ему льстит подобное внимание, хотя говорит он и немного. Рассказал, почему нарисовал погибших собак с крыльями — надеется, что они смогли улететь "на радугу", а также объяснил, почему прекратил вести дневник. По его словам, вскоре он начнет новую тетрадку. Однако теперь уже о мирной жизни.

Напомним, опубликовать фотографии "Мариупольского дневника" удалось родственнику Егора, фотографу Евгению Сосновскому. Он сумел выбраться из оккупации несколькими неделями раньше, нежели семья мальчика, и поведал историю храброго малыша всему миру.

Впрочем, рассказ и самого Сосновского об ужасах оккупации Мариуполя ни чем не хуже. "Телеграф" пообщался с выжившим украинцем о том, как пришлось выживать среди обстрелов.