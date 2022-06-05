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Автор нашумевшего "Мариупольского дневника" выбрался из оккупации: что рассказал 8-летний Егор

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Рисунки мальчика стали знамениты далеко за пределами Украины Новость обновлена 05 июня 2022, 11:09
Рисунки мальчика стали знамениты далеко за пределами Украины

Семья выехала из Мариуполя спустя три месяца войны

Восьмилетний Егор, автор знаменитого "Мариупольского дневника", фотографии которого облетели все страны мира, наконец-то смог выбраться вместе с семьей из российской оккупации. Отныне мальчик вместе с ближайшими родственниками пребывает в Запорожье, куда ему помогли добраться волонтеры. При этом ребенка вывозили тайком — чтобы никто не узнал, что это именно тот Егор, чей рассказ о войне достиг ушей многих даже за границей.

Подробности спасения ребенка и его родных рассказали журналисты "ТСН". Известно, что мальчик был ранен осколками взорвавшегося снаряда, но в остальном, несмотря на ужасы войны, остается позитивным и жизнелюбивым ребенком.

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"У меня умерли две собаки и бабушка Галя. И любимый город Мариуполь", — эти строчки, нацарапанные детским почерком, запомнились многим украинцам и иностранцам. Именно Егор стал их автором, сообщив, сам того не зная, на широкую публику шокирующую правду войны.

Разворот знаменитого дневника из Мариуполя
Разворот знаменитого дневника из Мариуполя

Как рассказывает его мама Елена, дневник с рисунками мальчик начал вести, когда семья была вынуждена перебраться в бомбоубежище. Это произошло после "прилета" российского снаряда. Отец Егора, к слову, умер от полученных ранений — истек кровью без необходимой медпомощи. И сама Елена, и ее сын и дочь получили осколочные ранения.

Восьмилетний Егор скоро покинет Запорожье и уедет в Киев
Восьмилетний Егор скоро покинет Запорожье и уедет в Киев

Сейчас Мариуполь является фактически гетто для местных жителей, говорит мама мальчика. Везде по улицам расположены могилы, пусты и разбитые дома зияют словно памятники войне, людей сгоняют на работу за еду. Несмотря на это, семья очень долго сомневалась, стоит ли выезжать — это и риск обстрелов, и неизведанность дальнейшего будущего. Еще немаловажным фактором является и влияние российской пропаганды.

Сам же Егор осторожно улыбается на камеру. Ему льстит подобное внимание, хотя говорит он и немного. Рассказал, почему нарисовал погибших собак с крыльями — надеется, что они смогли улететь "на радугу", а также объяснил, почему прекратил вести дневник. По его словам, вскоре он начнет новую тетрадку. Однако теперь уже о мирной жизни.

Напомним, опубликовать фотографии "Мариупольского дневника" удалось родственнику Егора, фотографу Евгению Сосновскому. Он сумел выбраться из оккупации несколькими неделями раньше, нежели семья мальчика, и поведал историю храброго малыша всему миру.

Впрочем, рассказ и самого Сосновского об ужасах оккупации Мариуполя ни чем не хуже. "Телеграф" пообщался с выжившим украинцем о том, как пришлось выживать среди обстрелов.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Война #Донбасс #Мариуполь #Дневник #Оккупация