"Сначала умер дед, а потом бабушка и две собаки": дневник мальчика из Мариуполя до глубины души поразил украинцев

Ребенок получил серьезные ранения вместе с сестренкой и мамой

Трагедию украинского Мариуполя, который российская армия разрушила почти полностью, всегда будут помнить местные жители и все международное сообщество. Отпечатаются жуткие события и в памяти детей, которым пришлось пережить ужасы войны.

Так, житель Мариуполя Евгений Сосновский поделился дневником 8-летнего мальчика, потерявшего близких во время блокады города.

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Начинается история мальчика со слов: "Я хорошо спал, проснулся и улыбнулся".

Уже в следующей реплике ребенок пишет, что потерял дедушку — он скончался. А после этого 8-летний мальчик рассказывает, что получил серьезные ранения – у него рана на спине. Описал ребенок и ранение своей 15-летней сестры и мамы. У девочки – рассечение на голове, а у 38-летней мамы – раненая рука и дыра на ноге. По словам ребенка, им удалось сделать перевязку.

Ребенок описал ранения его семьи

Написал маленький житель Мариуполя и о девочке Виктории, с которой он познакомился. По его словам, она веселая и у нее хорошие родители.

Потом дневник мальчика рассказывает, что у него скоро День Рождения. А среди побед, говорит он, что бабушка ушла за водой и даже вернулась после этого.

Мальчик нарисовал праздничный стол ко Дню Рождения

К сожалению, дальше хоть какие-то намеки на позитив в детском дневнике закончились.

"У меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь… за все это время, начиная с 24 февраля", — написал мальчик и изобразил в картинках свое видение войны.

А потом показал, как выглядит война в Мариуполе

Следует отметить, что история мальчика до глубины души поразила украинцев. В комментариях к публикации пользователи сети писали, что наши дети не заслуживают того, чтобы видеть войну, и писали, что россияне должны ответить за это сполна.

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