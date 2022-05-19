История мариупольского дневника: что известно о 8-летнем мальчике, его семье и где он находится сейчас

Мальчик перестал вести дневник, потому что не видит в этом смысла из-за повторяющихся событий изо дня в день

Опубликованный в начале мая украинским фотографом Евгением Сосновским дневник 8-летнего мальчика из города-героя Мариуполя облетел всю сеть. Умер дедушка, две собаки и – Мариуполь: пишет, как видит и чувствует, ребенок. С первого дня полномасштабной войны мальчик вместе с мамой и 15-летней сестрой находился в родном городе. Все трое были ранены. К сожалению, им до сих пор не удалось выехать в более безопасное место.

"Телеграф" пообщался с родственником, который хорошо знаком с семьей автора дневника и долгое время находился рядом с ними в Мариуполе. В целях безопасности мы не раскрываем имен и не публикуем фото.

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"Война"

Дневник, снимки которого увидели люди по всему миру, мама мальчика обнаружила случайно. Женщина не смогла прочесть его без слез. В коротких фразах, ошибках и каракулях на нескольких страницах вмещается то, как ребенок воспринимал происходящее вокруг. Маленькому мальчику, который с рождения живет в Мариуполе, пришлось через многое пройти. Дом, где проживала семья, совсем недалеко от завода "Азовсталь", откуда недавно вывезли украинских бойцов в рамках будущего обмена пленными. Поэтому все, что происходило там, ребенок видел своими глазами: самолеты, запуск ракет, взрывы… Особенно 8-летнего мариупольца пугал звук пролетающих над ним самолетов. Когда в такой момент ребенок находился на улице, то сразу же убегал в дом, даже если взрослые успокаивали и говорили, что самолет пролетает мимо.

Скриншот. Пост Евгения Сосновского

"У меня рана на спине, выдрана кожа"

Все трое – мама, сын и дочь – были ранены. Во время одного из обстрелов в марте семья находилась в своей квартире и спряталась в ванной. Но именно туда и прилетел снаряд. У женщины сильно повредило руку. Кроме того, рана была и на ноге, из которой хлестала кровь. У мальчика пострадала спина, а у сестры – голова. Про рану на спине и "выдранную кожу", рассечение головы у сестры и "выдранное мясо на руке", "дырку в ноге" у мамы мальчик пишет в своем дневнике.

Семья решила оставить свой дом и перебраться в квартиру к родным. У женщины были серьезные раны, она еле шла, но как настоящая мать-героиня спасала своих детей. Если бы они остались в своей квартире, без помощи со стороны, то могли бы и не выжить. Ведь нужно было срочно обрабатывать раны, делать перевязки, и главное — остановить кровопотерю. На новом месте родственники оказали раненым первую помощь, кровотечение удалось остановить. Украинские военные, которые на тот момент еще были в городе, помогли с обезболивающим и бинтами.

Одна из страниц дневника. Фото: facebook.com/evgeny.sosnovsky

"Еще у меня умер дедушка"

В тот день ранения получил и дедушка мальчика, после чего мужчина перестал ходить. У него были сильные раны. Спустя неделю дедушка умер. Близким удалось похоронить его – могилу вырыли прямо в огороде.

Интересно, что ребенок пишет о смерти не только близких людей, например, "бабушки Гали" – соседки (ред.), а и животных: "У меня умерло две собаки". Тело одной из них нашли под завалами, другую – посекло осколками в комнате при обстреле.

Автору дневника 8 лет. Фото: facebook.com/evgeny.sosnovsky

Умер "любимый город Мариуполь"

Спустя несколько дней после того, как женщина перебралась с детьми к близким, в другую квартиру, семье снова пришлось покинуть жилье. В многоквартирный дом ворвались, по словам жителей, кадыровцы и выгнали всех, не дав даже собрать вещи. Мама с детьми, близкими, прятались в подвале другого дома. Первое время детей кормили сливочным маслом и орехами – это все, что удалось найти после обстрела. Потому что все запасы в квартире или же консервация, хранившаяся в подвале, были уничтожены: захватчики сделали из многоэтажки огневую точку, утром жители увидели только черные стены.

Ребенок рисовал войну. Фото: facebook.com/evgeny.sosnovsky

"Кстати, у меня скоро день рождения"

В конце мая мальчик будет отмечать день рождения. О том, как он ждет этого, тоже написано в дневнике. Ребенок даже нарисовал праздник, о котором мечтает: именинник, торт и гости в праздничных колпаках.

Мальчик ждет свой день рождения. Фото: facebook.com/evgeny.sosnovsky

Добавим, что со временем мальчик перестал вести дневник. Объясняет он это решение просто: "А что писать? Каждый день – одно и то же. Ничего не меняется".

Отметим, что "Телеграфу" удалось пообщаться еще с несколькими людьми, знакомыми с семьей автора дневника. Все очень тепло отзываются о них и говорят, что эти люди – настоящие патриоты своей страны.

Сейчас родственники пытаются найти возможности для выезда мамы и детей из Мариуполя. Украинцы и жители других стран, узнавшие об истории "мальчика с дневником", уже готовы помочь семье всем необходимым.

Об ужасах, происходящих в Мариуполе с первых дней войны, появляется все больше информации. Те, кто смог выбраться практически из ада, рассказывают свои истории. Одна из таких мариупольцев — Вера Каменецкая, больше месяца прожившая в бомбоубежище у завода "Азовсталь". Она описывает, как пожилые люди не выдерживали и в отчаянии выбрасывались из окон, а некоторых погибших приходилось хоронить в мусорных баках. Подробнее о войне в Мариуполе, разрушениях, оккупации и фильтрационном лагере — в эксклюзивном интервью "Телеграфа".