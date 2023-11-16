Усик — Ф'юрі: названо дату та місце історичного бою

Великий бій пройде у столиці Саудівської Аравії

У четвер, 16 листопада, у Лондоні (Велика Британія) відбулася пресконференція, присвячена супербою між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0 -1, 24 КО). Нещодавно боксери зустрічалися віч-на-віч.

Перед стартом заходу організатори оголосили офіційну дату шоу Усик — Ф’юрі. Про це повідомляє IFL TV.

Повідомляється, що поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у гевівейті відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де нещодавно відбулося шоу Ф’юрі — Нганну. На кону "дуелі" стоятимуть 4 основні чемпіонські пояси: WBC, WBA, WBO, та IBF. Таким чином, переможець бою стане першим абсолютним чемпіоном світу у добу чотирьох титулів. Останнім "абсолютом" у королівській вазі був британець Леннокс Льюїс (WBC, WBA та IBF).

У своєму останньому бою, який відбувся у серпні, Олександр Усик зі скандалом переміг британця Даніеля Дюбуа. Претендент завдав чемпіону забороненого удару, проте після паузи українець зібрався і нокаутував "Динаміта" у 9-му раунді.

Ф’юрі, у свою чергу, у жовтні зустрівся із зіркою ММА Франсісом Нганну. Тайсон здобув перемогу роздільним рішенням суддів, проте боксерський світ вважає, що переміг ексчемпіон UFC.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі мав відбутися у квітні 2023 року, проте сторони не зуміли досягти компромісу щодо опції реваншу. Додамо, що українець та британець у вересні несподівано підписали контракт на бій. Поєдинок мав відбутися в грудні 2023 року, але Ф’юрі отримав великі пошкодження в "дуелі" проти Нганну.