Усик - Фьюри: названы дата и место исторического боя

Большой бой пройдет в столице Саудовской Аравии

В четверг, 16 ноября, в Лондоне (Великобритания) состоялась пресс-конференция, посвященная супербою между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Недавно боксеры встречались лицом к лицу.

Перед стартом мероприятия организаторы объявили официальную дату шоу Усик — Фьюри. Об этом сообщает IFL TV.

Сообщается, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где недавно прошло шоу Фьюри — Нганну. На кону "дуэли" будут стоять 4 основные чемпионские пояса: WBC, WBA, WBO, и IBF. Таким образом, победитель боя станет первым абсолютным чемпионом мира в эру четырех титулов. Последним "абсолютом" в королевском весе был британец Леннокс Льюис (WBC, WBA и IBF).

В своем последнем бою, который состоялся в августе, Александр Усик со скандалом победил британца Даниеля Дюбуа. Претендент нанес чемпиону запрещенный удар, однако после паузы украинец собрался и нокаутировал "Динамита" в 9-м раунде.

Фьюри, в свою очередь, в октябре встретился со звездой ММА Франсисом Нганну. Тайсон добыл победу раздельным решением судей, однако боксерский мир считает, что победил экс-чемпион UFC.

Напомним, бой Усик — Фьюри должен был состояться в апреле 2023 года, однако стороны не сумели достичь компромисса по поводу опции реванша. Добавим, что украинец и британец в сентябре неожиданно подписали контракт на бой. Поединок должен был состояться в декабре 2023 года, но Фьюри получил большой урон в "дуэли" против Нганну.