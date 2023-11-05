Нигерийский гигант брутальным нокаутом защитил пояс в весе Усика (видео)

В США состоялся большой бой с участием тяжеловесов

В ночь на воскресенье, 5 ноября в Тахо (США) состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Rank, главным событием которого стал 10-раундовый поединок супертяжей Эфе Аджагба (19-1, 14 КО) — Джозеф Гудолл (10-2-1, 9 КО). Накануне в Саудовской Аравии прошло большое шоу супертяжей Фьюри — Нганну.

Нигериец Аджагба деклассировал соперника из Австралии за несколько раундов. Об этом сообщает "Телеграф".

В четвертой 3-минутке рефери вмешался и остановил избиение Джозефа. Таким образом 29-летний Эфе защитил второстепенный титул WBC Silver в хевивейте и добыл свою 19-ю победу в профи при одном поражении. Гудолл, в свою очередь, проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке 10 побед.

Видеооь нокаута в бою Аджагба — Гудолл:

Лучшие моменты боя Эфе Аджагба — Джозеф Гудолл:

Напомним, основным титулом WBC в хевивейте владеет непобедимый британце Тайсон Фьюри, который недавно не без проблем одолел бойца ММА Франсиса Нганну в ринге. Ожидается, что в начале 2024 года Цыганский король проведет объединительный поединок против Александра Усика.