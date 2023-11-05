Нігерійський гігант брутальним нокаутом захистив пояс у вазі Усика (відео)

У США відбувся великий бій за участю важковаговиків

У ніч на неділю, 5 листопада, в Тахо (США) відбувся великий вечір професійного боксу від промоутерської компанії Top Rank, головною подією якого став 10-раундовий поєдинок супертяжів Ефе Аджагба (19-1, 14 КО) — Джозеф Гудолл (10-2- 1, 9 ДО). Напередодні в Саудівській Аравії пройшло велике шоу суперваговиків Ф’юрі — Нганну.

Нігерієць Аджагба декласував суперника з Австралії за кілька раундів. Про це повідомляє "Телеграф".

У четвертій 3-хвилинці рефері втрутився і зупинив побиття Джозефа. Таким чином 29-річний Ефе захистив другорядний титул WBC Silver у гевівейті та здобув свою 19-ту перемогу у профі при одній поразці. Гудолл, у свою чергу, програв удруге, маючи у своєму послужному списку 10 перемог.

Відео онокаута в бою Аджагба — Гудолл:

Найкращі моменти бою Ефе Аджагба — Джозеф Гудолл:

Нагадаємо, основним титулом WBC у гевівейті володіє непереможний британець Тайсон Ф’юрі, який нещодавно не без проблем здолав бійця ММА Франсіса Нганну в рингу. Очікується, що на початку 2024 року Циганський король проведе об’єднавчий поєдинок проти Олександра Усика.