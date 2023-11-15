Усик пообещал подраться в Украине и назвал главное условие

Украинец идет без поражений на профессиональном ринге

Чемпион в супертяжелом весе Александр Усик заявил о планах провести бой у себя на родине. В частности, он бы хотел выйти в ринг в столице Украины.

Украинский боксер признался, что на сегодняшний день провести бой в Киеве возможности нет, так как в стране идет война. Слова Усика приводит TNT Sports.

По словам боксера, он обязательно организует бой на "Олимпийском", но только после победы над агрессором в войне.

"Хочу порадовать свою родную публику и каждого пришедшего на стадион украинца.

Для меня лично это большая мотивация и благодарность тем ребятам, которые защищают нашу страну. Когда я с ними общаюсь по телефону, я вижу их лица, вижу их улыбку, вижу их эмоции, когда они кричат: "Да, победа!" Это их тоже часть. Знаете, когда я боксирую, то выигрывает вся моя страна, все те, кто за меня болеет", – сказал наш чемпион.

Недавно стало известно, что следующий бой Усика против британца Тайсона Фьюри перенесен. Его планировали провести 23 декабря, но известный инсайдер Майк Коппинджер подтвердил новую дату. Теперь поединок должен пройти 17 февраля в Эр-Рияде.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в своем последнем поединке Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.