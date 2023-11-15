Усик пообіцяв побитися в Україні та назвав головну умову

Українець іде без поразок на професійному рингу

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик заявив про плани провести бій у себе на батьківщині. Зокрема, він би хотів вийти у ринг у столиці України.

Український боксер зізнався, що на сьогоднішній день провести бій у Києві немає можливості, оскільки в країні йде війна. Слова Усика наводить TNT Sports.

За словами боксера, він обов’язково організує бій на "Олімпійському", але лише після перемоги над агресором у війні.

"Хочу порадувати свою рідну публіку і кожного українця, який прийшов на стадіон.

Для мене особисто це велика мотивація та подяка тим хлопцям, які захищають нашу країну. Коли я з ними спілкуюся по телефону, я бачу їхні обличчя, бачу їхню усмішку, бачу їхні емоції, коли вони кричать: "Так, перемога!" Це їхня частина. Знаєте, коли я боксую, то виграє вся моя країна, всі ті, хто за мене вболіває», – сказав наш чемпіон.

Нещодавно стало відомо, що наступний бій Усика проти британця Тайсона Ф’юрі перенесено. Його планували провести 23 грудня, але відомий інсайдер Майк Коппінджер підтвердив нову дату. Тепер поєдинок має відбутися 17 лютого в Ер-Ріяді.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у своєму останньому поєдинку Усік нокаутував британця Даніеля Дюбуа.