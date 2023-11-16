"Маленька сосиска": Ф’юрі та Усик влаштували суперечку, дійшло до штовханини (відео)

Ф’юрі намагався "залізти" в голову Усика

У четвер, 16 листопада, у Лондоні (Велика Британія) відбулася перша пресконференція перед боєм Олександр Усик (21-0, 14 КО) — Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО). Перед заходом була названа офіційна дата поєдинку.

Боксери поспілкувалися з пресою та один з одним. Ф’юрі традиційно ображав свого суперника, Олександр спокійно вислуховував опонента. Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Пресконференція проходила без образ, поки промоутер Усика Олександр Красюк не сказав, що пояси після бою поїдуть до України. Це вивело "Циганського короля" з себе, британець відразу почав ображати українця, називаючи того "маленькою сосискою" або "маленьким кроликом". Олександр у відповідь нагадав Тайсону притчу про Давида та Голіафа.

Повне відео пресконференції Усик — Ф’юрі

Найцікавіше сталося на дуелі поглядів. Тайсон просто почав штовхатися й отримав гідну відповідь від Олександра.

Нагадаємо, Усик нещодавно заявив, що хоче провести бій в Україні, проте розуміє, що на цей час це не можливо. До речі, знаменитий китайський суперваговик кинув виклик Олександру.