Боксер-предатель спрятался под украинским флагом: карма прилетела мгновенно (видео)

Боксер выступал в рф под триколором, однако в Узбекистане назвался украинцем

В пятницу, 17 ноября, в Ташкенте (Узбекистан) состоялся большой вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг под украинским флагом вышел Александр Егоров (20-10-1, 10 КО). В августе Егоров потерпел поражение в Москве, выйдя на ринг под российским триколором.

На шоу, приуроченному Конгрессу WBC Егоров сразился с дебютантом на профи-ринге Абдумаликом Халоковым из Узбекистана. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок, который проходил в рамках полулегкой весовой категории, был запланирован на 4 раунда, однако не прошел всю отведенную дистанцию. Уже во втором раунде Абдумалик нокаутировал Александра. Таким образом, Халоков успешно дебютировал на профессиональном ринге, нанеся Егорову 10-е поражение в карьере.

Видео боя Александр Егоров — Абдумалик Халоков:

Егоров известен по выступлениям за промоутерскую компанию Union Boxing Promotion. Он принимал участие во многих вечерах бокса в Украине. С 2020 года Александр проводит бои в рф и даже выходил на ринг под российским флагом.

Александр Егоров - Рауф Караев

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Тайсон Фьюри договорились о проведении супербоя в Саудовской Аравии. На пресс-конференции "Цыганский король" потолкался с украинцем.