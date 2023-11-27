В Киеве заменили поврежденный главный флаг страны (видео)

Работы по замене полотнища провели в кратчайшие сроки

В понедельник, 27 ноября, в Киеве штормовой ветер повредил главный флаг страны. Бед наделала непогода в Украине, которая обрушилась на страну в минувшие выходные.

На данный момент, флаг удалось заменить. Работы по замене полотнища проводили специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра все-же повредили полотнище и разорвали ткань.

Новый флаг уже на месте, но его приспустили. Он будет развиваться над киевскими склонами, как только улучшатся погодные условия.

Стоит отметить, что сооружение флагштока является самым большим в Украине: его высота достигает практически 90 метров, а вес составляет 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метр.

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