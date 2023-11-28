В одному з районів Києва пропало світло: що відомо і коли збираються його увімкнути

Без світла залишаються десятки абонентів

У вівторок, 28 листопада, у Святошинському районі Києва в частині будинків раптово пропало освітлення. За попередніми даними, на одній із підстанцій сталася локальна аварія.

Про це повідомила низка київських Телеграм-каналів. Фахівці вже виїхали на місце події та розпочали ліквідацію несправностей.

Відомо, що одночасно у 18 будинках, розташованих у Святошинському районі столиці, зникло світло. Усіх абонентів, які залишилися без електроенергії, перепідключать за резервною схемою.

Фахівці вже працюють на місці події — вони займаються ремонтом обладнання та усувають наслідки локальної аварії.

До 19:00 енергетики обіцяють перепідключити споживачів за резервною схемою, щоб у будинках з’явилося світло.

Святошинський район столиці частково залишився без світла

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві оголосили штормове попередження. У більшості областей очікується ускладнення погодних умов – сніг, налипання мокрого снігу та дощі.

Автовласникам наполегливо рекомендують без необхідності не виїжджати на вулиці міста, а також не паркувати авто на узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Мешканців та гостей столиці просять бути обережними та обачними.