В одному з районів Києва пропало світло: що відомо і коли збираються його увімкнути
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Без світла залишаються десятки абонентів
У вівторок, 28 листопада, у Святошинському районі Києва в частині будинків раптово пропало освітлення. За попередніми даними, на одній із підстанцій сталася локальна аварія.
Про це повідомила низка київських Телеграм-каналів. Фахівці вже виїхали на місце події та розпочали ліквідацію несправностей.
Відомо, що одночасно у 18 будинках, розташованих у Святошинському районі столиці, зникло світло. Усіх абонентів, які залишилися без електроенергії, перепідключать за резервною схемою.
Фахівці вже працюють на місці події — вони займаються ремонтом обладнання та усувають наслідки локальної аварії.
До 19:00 енергетики обіцяють перепідключити споживачів за резервною схемою, щоб у будинках з’явилося світло.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві оголосили штормове попередження. У більшості областей очікується ускладнення погодних умов – сніг, налипання мокрого снігу та дощі.
Автовласникам наполегливо рекомендують без необхідності не виїжджати на вулиці міста, а також не паркувати авто на узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки.
Мешканців та гостей столиці просять бути обережними та обачними.