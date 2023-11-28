Все залежить від погоди: за якої температури українцям повернуть відключення світла

Українці можуть виправити ситуацію без особливих зусиль

В Україні можливий серйозний брак електроенергії, особливо в пікові години споживання. Як наслідок, можуть повернутися відключення світла. Це станеться в тому випадку, якщо температура повітря опуститься нижче 8 градусів морозу.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє Медіацентр Україна. За його прогнозами, дефіцит енергетики не буде чим перекривати.

"На жаль, європейська енергосистема має певні обмеження у перетинах з українською. Тому в якийсь момент настане час, коли доведеться обмежувати споживання в пікові години. Тобто між 8 та 10 ранками або 17 та 20-21 вечора", — пояснив Олександр Харченко.

Уникнути відключень світла можна, але за умови, що українці заощаджуватимуть споживання електроенергії. Для цього варто відключати бойлери, пральні машинки, праски та інші електровитратні прилади. Якщо цього не станеться, будуть введені графіки відключень світла.

"В Україні близько мільйона квартир, багатоквартирних будинків, і якщо по кожній квартирі заощадять 3-4 кВт, це вже дуже помітний результат для енергосистеми. А включити електрочайник – це 2 кВт, відключити бойлер – це не менше 1,5 кВт. Тому якщо українці дійсно заощаджуватимуть, можливо, ми зможемо обійтися без відключень", — сказав експерт.

Харченко додав, що відключати світло у разі дефіциту електроенергії можуть на 2–3 години за заздалегідь узгодженим графіком. Також, за його словами, на ремонт відправили частину великих споживачів світла, а решту закликали обмежити споживання електроенергії по максимуму. Але цього поки недостатньо та Україна близька до тієї межі, коли можуть почати обмежувати споживачів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що поки що в Україні не планується відключення світла. Водночас ситуація може кардинально змінити будь-якої миті.