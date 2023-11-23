Вимикати світло в Україні поки що не планують, але є нюанс

У Міненерго готові до екстрених ситуацій

В Україні навіть попри холодну погоду не планують запроваджувати графіки відключення електроенергії. У Міненерго заспокоюють українців та кажуть, що зараз ситуація повністю під контролем.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступник Міністра енергетики України Світлана Грінчук. Вона додала, що надалі ситуація залежатиме від російських атак.

Світлана Грінчук наголосила, що зі зниженням температури повітря зростає споживання електроенергії, але на цей час жодних графіків відключень світла не планують запроваджувати. Надалі, якщо не буде серйозних обстрілів з боку росії та пошкоджень енергооб’єктів, то також можна буде обійтися без них.

Зараз на аварійному ремонті знаходяться лише три енергоблоки із семи. Інші чотири відновили свою роботу через 6-7 годин після ремонту. Енергетики мають намір і надалі обслуговувати об’єкти інфраструктури у найкоротші терміни.

"Ми прогнозували й зниження температури. І з тією ситуацією, яка зараз, навіть за зниження температури ми не плануємо графіків відключень, особливо для побутових споживачів", - додала Грінчук.

Раніше "Телегрфа" розповідав про те, скільки українців залишаться з інтернетом у разі відключення світла. У Мінцифри відповіли.