Графіки відключення світла можуть повернутися: справа нині не лише в обстрілах

У абонентів можуть припиняти подачу електроенергії на 1-2 години за графіком через морози

В Україні через зниження середньодобової температури можуть знову запровадити графіки відключення електрики. Це станеться, якщо не вдасться компенсувати дефіцит енергосистеми.

При низьких температурах зростає споживання світла, і що холодніше — то вищий ризик браку ресурсу. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у ефірі телеканалу "Київ".

"Дуже багато розрахунків, дуже багато різних сценаріїв, як можуть розвиватися події. Але я думаю, що за середньодобової температури десь -8-10°C, на жаль, доведеться застосовувати графіки", — сказав Харченко.

Він закликав українців готуватись до зими. Зокрема варто враховувати можливість введення графіків відключення світла. Поки що передбачається, що електрика пропадатиме на 1-2 години.

22 листопада 2023 року виник дефіцит в українській енергосистемі. На це впливає кілька чинників. З одного боку, це зростання споживання серед українців у зв’язку з похолоданням. Тому так важливо заощаджувати електрику. З іншого, це недостатня кількість імпорту електроенергії з Європи. Дається взнаки також і підвищена аварійність блоків електростанцій.

Нагадаємо, що восени 2022 року в Україні запровадили графіки відключення світла через ракетні удари. Тоді окупанти завдали величезних збитків українській енергосистемі. Відновити її до кінця не вдалося. Саме тому може виникнути потреба у відключеннях електрики навіть без ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

Раніше "Телеграф" писав, як українську енергосистему підготували до зими 2023/24 в умовах воєнного часу.