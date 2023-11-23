З електроенергією вже складно: підтвердився прогноз "Телеграфа", який спростувало Міненерго

Це сталося ще до масованих ударів зі сторони росії

Проблеми з електрикою в Україні вже з'явилися, і це підтверджує прогноз, який раніше дав "Телеграфу" народний депутат, члена парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. "Укренерго" вже заявило про дефіцит електрики ще до масованих ударів з боку росії.

Енергоатом працює на повну, Укргідро також свої резерви використали. Про це народний обранець написав на сторінці в Facebook.

"Енергоатом працює на повну, Укргідро також свої резерви використали. Тому найімовірніше сьогодні також будемо запрошувати аварійну допомогу", — зазначив він.

За даними Сергія Нагорняка, денне споживання 22 листопада було на рівні 16600 МВт в годину. "В ремонті на вчора була теплова генерація, яка могла б додати 1600 МВт.

У вечірні години змушені були брати аварійну допомогу 600 МВт три години поспіль з Польщі, Словаччини, Румунії. Сьогодні робота частини блоків теплової генерації відновлена. З 1600 МВт у ремонті залишається 900 МВт. Але і погодинне споживання збільшилось з 16600 МВт до 17000 МВт на годину", — пояснив експерт.

Він зазначив, що наприкінці жовтня в интервью для "Телеграфа" попереджав, що дефіцит у листопаді буде навіть за відсутності обстрілів. Проте у профільному міністерстві цю заяву спростували. "Було написано, що нардеп поширює російські наративи", — зазначив Сергій Нагорняк. Та додав: "Нардеп просто не занурює у теплу ванну своїх читачів".

Нардеп закликав українців відповідально споживати енергоносії, для зменшення дефіциту та висловив сподівання, що все буде добре.

Раніше "Телеграф" повідомив, що українські інтернет-провайдери готуються до можливих відключень електроенергії. Для цього компанії продовжують переходити на енергоощадні мережі.