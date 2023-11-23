С электричеством уже тяжело: подтвердился прогноз "Телеграфу", который опровергало Минэнерго

Это произошло еще до массированных ударов со стороны россии

Проблемы с электричеством в Украине уже появились, и это подтверждает прогноз, который ранее дал "Телеграфу" народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. "Укрэнерго" уже заявило о дефиците электричества еще до массированных ударов со стороны россии.

Энергоатом работает по полной, Укргидро также свои резервы использовали. Об этом народный избранник написал на странице Facebook.

"Энергоатом работает по полной, Укргидро также свои резервы использовали. Поэтому вероятнее всего сегодня также будем приглашать аварийную помощь", — отметил он.

По данным Сергея Нагорняка, дневное потребление 22 ноября было на уровне 16 600 МВт в час. В ремонте на вчера была тепловая генерация, которая могла бы добавить 1600 МВт.

"В вечерние часы были вынуждены брать аварийную помощь 600 МВт три часа подряд из Польши, Словакии, Румынии. Сегодня работа части блоков тепловой генерации возобновлена. Из 1600 МВт в ремонте остается 900 МВт. Но и почасовое потребление увеличилось с 16 600 МВт до 17 000 МВт в час", — пояснил эксперт.

Он отметил, что в конце октября в интервью для "Телеграфа" предупреждал, что дефицит в ноябре будет даже при отсутствии обстрелов. Однако в профильном министерстве это заявление опровергли. "Было написано, что нардеп распространяет российские нарративы", — отметил Сергей Нагорняк. И добавил: "Нардеп просто не погружает в тёплую ванну своих читателей".

Нардеп призвал украинцев ответственно потреблять энергоносители для уменьшения дефицита и выразил надежду, что все будет хорошо.

Ранее "Телеграф" сообщил, что украинские интернет-провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии. Для этого компании продолжают переходить на энергосберегающие сети.