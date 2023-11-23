Графики отключения света могут вернуться: дело уже не только в обстрелах

У абонентов могут прекращать подачу электроэнергии на 1-2 часа по графику из-за морозов

В Украине из-за снижения среднесуточной температуры могут вновь ввести графики отключения электричества. Это произойдет, если не удастся компенсировать дефицит в энергосистеме.

При низких температурах возрастает потребление света, и чем холоднее — тем выше риск недостатка ресурса. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Киев".

"Очень много расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события. Но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то -8−10°C, к сожалению, придется применять графики", — сказал Харченко.

Он призвал украинцев готовиться к зиме. В том числе стоит учитывать и возможность введения графиков отключения света. Пока предполагается, что электричество будет пропадать на 1-2 часа.

22 ноября 2023 года возник дефицит в украинской энергосистеме. На это влияет несколько факторов. С одной стороны это рост потребления среди украинцев в связи с похолоданием. Поэтому так важно экономить электричество. С другой, это недостаточное количество импорта электроэнергии с Европы. Сказывается на дефиците также и повышенная аварийность блоков электростанций.

Напомним, что осенью 2022 года в Украине ввели графики отключения света из-за ракетных ударов. Тогда оккупанты нанесли огромный ущерб украинской энергосистеме. Восстановить ее до конца так и не удалось. Именно поэтому может возникнуть необходимость в отключениях электричества даже без ударов по объектам критической инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" писал, как украинскую энергосистему подготовили к зиме 2023/24 в условиях военного времени.