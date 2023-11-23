У Києві можуть розпочатися відключення світла: ДТЕК звернувся до городян

Кияни попереджають про можливі перебої з подачею електроенергії

У столиці тривають несприятливі погодні умови, які, за прогнозами синоптиків, продовжаться ще кілька днів. На вулицях Києва працюють комунальні служби, а людям радять не лише одягатися тепліше, а й підготуватися до можливих несподіваних блекаутів.

Так, саме через негоду енергетики ДТЕК змушені перейти в посилений режим роботи як на території Києва, так і в області. Про це повідомляється у прес-службі компанії.

Відомо, що за прогнозами синоптиків до кінця четверга, 23 листопада та протягом п’ятниці, 24 листопада, у столиці та області очікується мокрий сніг із переходом на дощ, а також значні пориви вітру.

У зв’язку з цим мешканцям та гостям столиці настійно рекомендують бути обачними, а також підготуватися до можливих раптових блекаутів.

"Негода може призвести до аварійних відключень світла. Наші фахівці у посиленому режимі готові ліквідувати наслідки негоди. Хочемо нагадати: складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву дротів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки і не наближуйтесь до ліній електропередачі", повідомили у компанії.

Повідомити ж про відсутність світла можна через зручні дистанційні сервіси:

офіційний сайт компанії — кнопка "Повідомте нам про відсутність електроенергії";

приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook;

кол-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стаціонарний телефон 15 88.

"Ми працюємо 24/7, щоб електропостачання будинків та підприємств залишалося надійним", — нагадує ДТЕК: Київські електромережі.

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