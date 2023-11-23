В Киеве могут начаться отключения света: ДТЭК обратился к горожанам

Киевлян предупреждают о возможных перебоях с подачей электроэнергии

В столице продолжается снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продолжится в течении еще нескольких дней. На улицах Киева работают коммунальные службы, а людям советуют не только одеваться теплее, но и подготовиться к возможным внезапным блэкаутам.

Так, имено из-за непогоды энергетики ДТЭК вынуждены перейти в усиленный режим работы как на территории Киева, так и в Киевской области. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

Известно, что по прогнозам синоптиков до конца четверга, 23 ноября и на протяжении пятницы, 24 ноября, в столице и области ожидается мокрый снег с переходом на дождь, а также значительные порывы ветра.

В связи с этим жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуют быть осмотрительными, а также подготовиться к возможном внезапным блэкаутам.

"Непогода может привести к аварийным отключениям света. Наши специалисты в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия непогоды. Хотим напомнить: сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — сообщили в компании.

Сообщить же об отсутствии света можно через удобные сервисы:

официальный сайт компании — кнопка "Сообщите нам об отсутствии электроэнергии";

личные сообщения на официальной странице компании в Facebook;

колл-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стационарный телефон 15 88.

"Мы работаем 24/7, чтобы электроснабжение домов и предприятий оставалось надежным", — напоминает ДТЭК: Киевские электросети.

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