Отключать свет в Украине пока не планируют, но есть нюанс

В Минэнерго готовы к экстренным ситуациям

В Украине даже несмотря на холодную погоду не планируют вводить графики отключения электроэнергии. В Минэнерго успокаивают украинцев и говорят, что сейчас ситуация полностью под контролем.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. Она добавила, что в дальнейшем ситуация будет зависеть от российских атак.

Светлана Гринчук отметила, что с понижением температуры воздуха растет потребление электроэнергии, но на данный момент никаких графиков отключений света не планируют вводить. В дальнейшем, если не будет серьезных обстрелов со стороны россии и повреждений энергообъектов, то также можно будет обойтись без них.

Сейчас на аварийном ремонте находятся только три энергоблока из семи. Остальные четыре возобновили свою работу спустя 6-7 часов после ремонта. Энергетики намерены и дальше обслуживать объекты инфраструктуры в кратчайшие сроки.

"Мы прогнозировали и снижение температуры. И с той ситуацией, которая сейчас, даже при понижении температуры мы не планируем графиков отключений, особенно для бытовых потребителей", — добавила Гринчук.

Ранее "Телегрфа" рассказывал о том, сколько украинцев останутся с интернетом в случае отключений света. В Минцифры дали ответ.