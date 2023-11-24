З електроенергією в Україні налагодилося, але незабаром знову треба заощаджувати: названо дату

Ранковий максимум споживання електроенергії був на 6,5% меншим, ніж днем раніше

У зв’язку з потеплінням в Україні рівень споживання електроенергії в Україні знизився, її вистачає для покриття потреб. Однак найближчим часом очікується чергове похолодання і потрібно знову споживати електроенергію економно.

Як повідомили в "Укренерго", 24 листопада через негоду знеструмлено 167 населених пунктів у 8 областях. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 477 населених пунктів.

"Сьогодні, 24 листопада, ситуація на електростанціях залишається складною: один із блоків після ремонту повернувся в роботу, але на кількох тривають аварійні ремонти. Учора, 23 листопада, в енергосистемі другий день поспіль був зафіксований дефіцит електроенергії", — зазначили у компанії.

Енергетики пояснили, що споживання збільшилося через похолодання та спричинило додаткове навантаження на електростанції, що, своєю чергою, спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків. Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням "Укренерго" 23 листопада активувала аварійна допомога від оператора системи передачі Румунії загальним обсягом 1200 МВт*год.

Ранковий максимум споживання електроенергії в Україні 24 листопада був на 6,5% меншим, ніж 23 листопада. Проте синоптики попереджають про нову хвилю похолодання вже 26 листопада, у зв’язку з чим українців просять економити електроенергію.

Зазначимо, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що через зниження середньодобової температури в Україні можуть знову запровадити графіки відключення електрики. Він назвав температурні показники, за яких це може статися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповів, наскільки українська енергосистема готова до зими. Також ми писали, які області найвразливіші до блекаутів.