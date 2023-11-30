Енергосистема може бути перевантажена: Укренерго зробило тривожне попередження

Українців закликали економити світло

У четвер, 30 листопада, у вечірні години з 16:00 до 18:00 в енергосистемі України може утворитися дефіцит електроенергії. Проте застосування графіків відключень не прогнозується.

Про це повідомили у компанії "Укренерго". Там зазначили, що 30 листопада прогнозована середньодобова температура значно нижча (-4 °C) ніж 29 листопада, що може викликати збільшення споживання електроенергії.

Також у компанії підкреслили, що на цей показник впливає одночасне підключення тисяч споживачів, які були знеструмлені через негоду. У цей момент енергосистема зазнає перевантаження. Тому в "Укренерго" закликали українців протягом дня і до 18:00 споживати електроенергію ощадливо.

Крім того, повідомляється, що ремонтні бригади "Укренерго" повернули в роботу всі магістральні високовольтні лінії класом напруги 330 кВ в південному регіоні, що були пошкоджені через негоду. Надійність живлення регіону повністю відновлено.

Обленерго продовжують заживлювати споживачів. Найбільш складна ситуація залишається в Одеській області. Негода додала відключень у Сумській області. Загалом через негоду на ранок знеструмлено 191 населений пункт в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Сумській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 442 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

В "Укренерго" підкреслили, що вночі артилерійськими обстрілами була пошкоджена теплоелектроцентраль (ТЕЦ) в південному регіоні. Є руйнування будівель та обладнання. Теплопостачання споживачів не припинялось, можливості для електропостачання обмежені.

Водночас в роботу включився блок на одній з теплових електростанцій. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Сонячна погода сприяє виробництву більшого обсягу електроенергії сонячними електростанціями. Ліміти споживання не запроваджувались. Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

Крім того, імпорт електроенергії сьогодні здійснюється переважно в нічні та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 690 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 275 МВт. З 28 листопада технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови зросла до 1700 МВт.

Нагадаємо, 29 листопада в українській енергосистемі виник дефіцит. Стрибок споживання стався після того, як до мережі одночасно під'єднали тисячі споживачів із різних міст, які постраждали через негоду.