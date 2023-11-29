Електрики не вистачає: Укренерго виступило із тривожною заявою

Українцям пояснили, в який години найкраще користуватися приладами, які споживають багато світла

В українській енергосистемі виник дефіцит. Громадян просять економити електроенергію та перенести використання енерговитратними приладами на вечір.

Про це повідомили у "Укренерго". Стрибок споживання стався після того, як до мережі одночасно під'єднали тисячі споживачів із різних міст, які постраждали через негоду.

За інформацією "Укренерго", дефіцит електроенергії виник сьогодні з 13:00. Через негоду, яка вирує у різних регіонах країни, українці стали частіше користуватися електроприладами. Через навантаження електростанції не справляються і не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити потреби всіх споживачів. Станом на сьогодні сонячні електростанції майже не працюють через високу хмарність, а деякі блоки теплоелектростанцій досі перебувають у ремонті.

"В енергосистемі зараз склалася важка ситуація. Наш котик Графік росте на очах. Це означає, що споживачам сьогодні вранці і протягом дня потрібно більше електроенергії, ніж можуть виробити всі українські електростанції. Економно споживайте електроенергію протягом усього дня до 18:00", — закликали до "Укренерго".

Також українцям пояснили, що економне споживання не означає, що потрібно відключити усі електроприлади в будинку та сидіти у темряві. Достатньо відключити від мережі ті прилади, які зараз не використовуються. Крім того, прання, прибирання та інші нетермінові справи просять перенести на вечір та ніч після 18:00, щоб не так сильно навантажувати енергосистему.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні можуть знову запровадити графіки відключення світла. Це залежатиме від багатьох факторів, у тому числі й від температури на вулиці.