Яку техніку варто вимикати з розетки: "в сплячому стані" вона поглинає енергію

Дотримуйтеся базових правил і у вас не буде проблем ні з технікою, ні з гаманцем

Ми вже писали, як правильно обрати кондиціонер в дитячу кімнату, а тепер зупинимось на побутових приладах, через які збільшується оплата комунальних рахунків у разі їх неправильного використання.

Ви зможете заощадити фінанси та витратити їх на щось інше, якщо вчасно подумаєте та вимикнене техніку, про це розповів виданню Express фахівець Хелен Рольф. На його думку, коли прилади залишаються у сплячому режимі, вони все одно "вбирають" електроенергію навіть якщо ви зайняті іншими справами та забули про них.

"Найпростіший спосіб зменшити споживання енергії та заощадити гроші — усунути "прилади-вампіри" та позбавитись непотрібного споживання електроенергії. Після проведеного дослідження ми склали список, який допоміг визначити, які саме прилади найбільше споживають енергію, а значить — і кошти", — уточнив спеціаліст.

Ігрова приставка

Цей прилад у режимі очікування за рік може обійтись вам доволі дорого. Сучасні ігрові приставки дуже потужні. Вони потребують чимало електроенергії, бо під'єднані до мережі навіть у сплячому режимі.

Комп'ютер

Не ставте комп’ютер в режим очікування. Спеціаліст уточнює, що це може призвести до збільшення рахунку за електроенергію, тому після закінчення роботи пристрій потрібно вимикнути.

Ноутбук

Цей пристрій зручний, бо ви його можете від'єднати від мережі після зарядження, і ввімкнути назад у розетку вже тоді, коли він розрядився. Навіть коли ви повністю вимкнули ноутбук, але залишили його під'єднаним до розетки, він витрачатиме непотрібну енергію, тому краще від'єднувати його від мережі, особливо на ніч.

Колонки

Вони можуть споживати близько 3 Вт на годину в режимі очікування. Найкращий варіант — під'єднувати їх до мережі лише тоді, коли ви ними користуєтесь.

Посудомийна машина

Ця техніка також потребує чимало електроенергії, і в режимі очікування продовжують її використовувати. Фахівець наголошує, що варто вимикати цей прилад хоча б на ніч, щоб зменшити рахунки за комунальні послуги.

Пральна машина

За рік цей прилад у режимі очікування може добре спустошити ваш гаманець, тому будьте уважні.

Мікрохвильовка

Цей пристрій також опинився у списку речей, які поглинають електроенергію, тому не варто залишати його "сплячим".

Телевізор

Це, напевно, найбільш енерговитратна техніка, тому обов'язково вимикайте його, коли не користуєтесь — ця проста дія допоможе скоротити витрати.

Принтер

Ця річ використовується не так часто, як, наприклад, телевізор, посудомийка чи мікрохвильовка, тому вмикайте її в розетку лише за необхідності і обов'язково від'єднуйте від мережі, коли закінчили роботу з пристроєм.

Сушильна машинка

Залишивши сушильну машину в режимі очікування, ви додасте до свого рахунку непотрібні витрати, яких можна було б обійти стороною.

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