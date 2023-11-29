Электричества не хватает: Укрэнерго выступило с тревожным заявлением

Украинцам объяснили, в какие часы лучше всего пользоваться приборами, которые потребляют много света

В украинской энергосистеме возник дефицит. Граждан просят экономить электроэнергию и перенести использование энергозатратными приборами на вечер.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Скачек потребления произошел после того, как в сеть одновременно подключили тысячи потребителей из разных городов, которые пострадали из-за непогоды.

По информации "Укрэнерго", дефицит электроэнергии появился сегодня с 13:00. Из-за непогоды, которая бушует в разных регионах страны, украинцы стали чаще пользоваться электроприборами. Из-за нагрузки электростанции не справляются и не могут выработать достаточное количество электоэнергии, чтобы покрыть потребности всех потребителей. На сегодняшний день солнечные электростанции почти не работают из-за высокой облачности, а некоторые блоки теплоэлектростанций до сих пор находятся в ремонте.

"В энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация. Наш котик График растет на глазах. Это означает, что потребителям сегодня утром и в течение дня нужно больше электроэнергии, чем могут произвести все украинские электростанции. Экономно потребляйте электроэнергию в течение всего дня до 18:00", — призвали в "Укрэнерго".

Также украинцам объяснили, что экономное потребление не означает, что нужно отключить все электроприборы в доме и сидеть в темноте. Достаточно отключить от сети те приборы, которые сейчас не используются. Кроме того, стирку, уборку и другие несрочные дела просят перенести на вечер и ночь после 18:00, чтобы не так сильно нагружать энергосистему.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине могут снова ввести графики отключения света. Зависеть это будет от многих факторов, в том числе и от температуры на улице.