Дешево та комфортно: яка вартість путівок до грецьких Афін восени

Нині вартість перельоту до грецької столиці Афін значно дешевша, аніж влітку.

До середини осені вартість відпочинку в грецькій столиці Афінах істотно знизилася. Так, вартість готелю на двох за 6-7 ночей може стартувати приблизно від 31,5 тис. гривень.

Про це повідомляє видання "Lonely Planet".

Охочим провести сім ночей, з 7 по 14 жовтня, у чотиризірковому готелі "Delice S.A. Hotel", варто знати, що вартість такого задоволення складе 36,9 тис. грн на двох. У ціну входить переліт та сніданки в готелі.

На ті ж дати можна забронювати також чотиризірковий готель "Candia", проте його вартість буде трохи дорожчою — майже 40 тис. грн.

Варто відзначити, що деякі тризіркові готелі можуть коштувати навіть дорожче, аніж чотиризіркові. Наприклад, вартість проживання у "Jason Inn" з урахуванням перельоту і сніданків складає стільки ж, як і попередній чотиризірковий готель. Проте можна обрати і дешевший варіант. Наприклад, ціна відпочинку в готелі "Ilisia" за 6 ночей складає всього 31,5 тис. грн за двох.

У звʼязку з пандемією туристам потрібно знати, що для подорожі в Грецію необхідно мати документ про отримання двох доз вакцини від COVID-19, або ж негативний результат ПЛР-тесту, зроблений максимум за 72 години до перетину кордону. Ці правила поширюються на всіх українців віком від пʼяти років. Іншим варіантом перетину кордону є довідка про перенесену хворобу на коронавірус та наявність антитіл.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може втратити безвізовий режим через скарги деяких країн ЄС, котрі заявляють, що громадяни таким чином незаконно проживають на території Європи.