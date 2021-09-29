Україна може втратити безвіз через скарги деяких країн ЄС, - ЗМІ

Чехія також поскаржилась на громадян України

Україна може втратити безвізовий режим через скарги деяких країн Європейського союзу. Там вважають, що громадяни третіх країн зловживають безвізом, щоб незаконно жити на території ЄС.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на внутрішній документ ЄС, який опинився у їх розпорядженні.

Так, ряд країн-учасниць ЄС заговорили про можливість скасування безвізу для України, Молдови, Грузії та балканських країн, адже їх громадяни зловживають безвізом, щоб незаконно проживати і подавати необгрунтовані прохання про притулок у європейських країнах.

Як повідомляє видання, документ зʼявився 27 вересня під час поїздки президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн по Західних Балканах.

У тексті документа зазначається, що Німеччина, Франція та Італія скаржаться на зловживання безвізом громадянами Албанії, Молдови, України і Сербії.

А громадяни Грузії за останні три місяці просили про надання їм притулку на 50% частіше.

Більше того, у тексті Молдову згадали "як особливий випадок" через те, що у червні-серпні 2020 і 2021 років кількість відмов у реадмісії (прийманні назад) склала 429%.

Крім того, на Україну поскаржилася Чехія, яка також вважає, що наші громадяни зловживають безвізом.

Нагадаємо, що Україна та Грузія отримали безвіз у 2017 році, а Молдова у 2014 році. При цьому серби, македонці користуються безвізом з 2009 року, а громадяни Албанії та Боснії з 2010.

Як повідомляв "Телеграф", 23 вересня Україна затвердила безвізовий режим для короткострокових подорожей з Перу, що у Південній Америці.