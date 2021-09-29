Украина может потерять безвиз из-за жалоб некоторых стран ЕС, — СМИ

Чехия также пожаловалась на граждан Украины

Украина может потерять безвизовый режим из-за жалоб некоторых стран Европейского союза. Там считают, что граждане третьих стран злоупотребляют безвизом, чтобы незаконно жить и территории ЕС.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на внутренний документ ЕС, который оказался в их распоряжении.

Так, ряд стран-участниц ЕС заговорили о возможности отмены безвиза для Украины, Молдовы, Грузии и балканских стран, ведь их граждане злоупотребляют безвизом, чтобы незаконно проживать и подавать необоснованные просьбы об убежище в европейских странах.

Как сообщает издание, документ появился 27 сентября во время поездки президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен по Западным Балканам.

В тексте документа отмечается, что Германия, Франция и Италия жалуются на злоупотребления безвизовым режимом гражданами Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

А граждане Грузии за последние три месяца просили о предоставлении им убежища на 50% чаще.

Более того, в тексте Молдову вспомнили "как особый случай" из-за того, что в июне-августе 2020 и 2021 годов количество отказов в реадмиссии (приеме назад) составило 42,9%.

Кроме того, на Украину пожаловалась Чехия, которая также считает, что наши граждане злоупотребляют безвизом.

Напомним, что Украина и Грузия получили безвиз в 2017 году, а Молдова в 2014 году. При этом сербы, македонцы пользуются им с 2009 года, а граждане Албании и Боснии с 2010.

Как сообщал "Телеграф", 23 сентября Украина утвердила безвизовый режим для краткосрочных путешествий с Перу, что в Южной Америке.