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Безвіз з Перу: як в’їхати і що подивитися в латиноамериканській країні (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Мачу Пікчу приваблює туристів не дивлячись на високу вартість квитків.
Мачу Пікчу приваблює туристів не дивлячись на високу вартість квитків.

Безвіз стане в нагоді не тільки туристам, а й представникам бізнесу і культури.

Україна через два місяці після підписання затвердила безвізовий режим для короткострокових подорожей з Перу. Поїхати можна буде на 90 днів раз на пів року.

Про це стало відомо під час засідання Кабінету міністрів.

У цю країну в’їзд на цей час дозволено без обов'язкового сертифіката про вакцинацію, а тільки при наявності ПЛР-тесту з негативним результатом за не більше ніж три доби до в’їзду. Дітям до 12 років він не потрібний.

У Перу є на що подивитися — природна краса, масштабні стародавні міста і загадкові малюнки.

Найбільш відомою пам’яткою Перу заведено вважати Мачу Пікчу. Квиток в древнє місто коштує близько 65 доларів США — понад 1700 гривень.

Стародавнє місто інкської цивілізації було зруйноване майже п’ять століть тому, але по цей час розбурхує туристів і вчених своїми загадками. Одна з них — як інкам вдалося побудувати місто, яке протрималося цілим стільки часу. Воно побудоване за особливою технологією, здатною витримувати землетруси.

Не менш відома "родзинка" Перу — пустеля Наска. Загадкові геогліфи на її поверхні так і не розгадані сучасними вченими.

Найбільш видовищний вид на них відкривається з літака.

Серед природних чудес Перу окремо варто відзначити водоспад Ґокта, який складається з двох каскадів і знаходиться в регіоні Чачапояс.

Також привабливий для туризму в регіоні каньйон Колка. Він знаходиться всередині кільця з вулканів.

Також в Перу багато ферм і туристичних місць, де можна погуляти разом з ламами і альпаками.

Раніше "Телеграф" писав, що Латвія обмежила в’їзд українців через коронавірус.

Теги:
#Перу #Туризм #Мачу Пікчу #Віза
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