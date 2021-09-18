Рус

Латвія обмежує в’їзд для українців: в чому причина і хто зможе потрапити в країну

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
Рига — найбільше місто Прибалтики і центр туризму. Новина оновлена 18 вересня 2021, 14:58
Рига — найбільше місто Прибалтики і центр туризму.

Для невакцинованих частково закрили кордон.

Латвія внесла Україну до переліку країн, які загрожують здоров’ю її населення. Це сталося через зростання захворюваності на коронавірус протягом 14 днів.

Про нові умови проїзду в Латвію розповіли в Міністерстві закордонних справ України.

Хто зможе проїхати до Латвії з 18 вересня без вагомої причини:

  • власники європейського, британського, швейцарського COVID-сертифікату
  • українці, у яких згенеровані COVID-сертифікати з QR-кодом в "Дії".

Тим у кого є сертифікати тест робити або самоізолюватись по прибуттю не потрібно. Важливо заздалегідь зареєструватися на спеціальному сайті covidpass.

Винятки, які допускаються при наявності негативного ПЛР не пізніше 72 годин до в’їзду або тесту на антигени за 48:

  • водії та члени екіпажів вантажних рейсів,
  • члени сімей жителів Європи,
  • резиденти ЄС,
  • дипломати і службовці транзитом,
  • володарі посвідки на постійне проживання,
  • ті, хто їде на підставі серйозних обставин гуманітарного плану, наприклад похорон родича,
  • спортсмени на змагання,
  • повірені латвійських комерсантів,
  • студенти — за наявності підтверджуючих документів,
  • на лікування — за погодженням з інспекцією охорони здоров’я Латвії;
  • працівники культури — за погодженням з Міністерством культури Латвії
  • наукові співробітники
  • авіапасажири транзитом.

Також цим людям потрібно буде зробити повторний тест після прибуття в Латвію і бути на самоізоляції 10 днів. Її можна закінчити достроково, зробивши тест на сьомий день. Реєстрація на сайті також необхідна мінімум за два дні до в’їзду.

Раніше "Телеграф" писав, що американці вигадали назальну вакцину від COVID-19.

Теги:
#Кордон #Латвія #Коронавірус #Період самоізоляції
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Політика
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков
"Конфлікт вийшов назовні": як українці відреагували на суперечку Разумкова і Арахамії у Шустера
Дата публікації
Категорія
У яких областях України ситуація з коронавірусом найгірша
Від Харкова до Чернівців: в яких регіонах ситуація з коронавірусом найгірша
Дата публікації
Категорія
Володар двох фантиків голосує на російських виборах
Тріумф ідіотизму — Пушилін засвітив своє російське громадянство, а "паспорт ДНР" прирівняв до фантика
Дата публікації
Категорія
Українців чекають проблеми з субсидіями у 2022 році
Українці можуть залишитися без субсидій у 2022 році