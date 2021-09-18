Латвія обмежує в’їзд для українців: в чому причина і хто зможе потрапити в країну

Для невакцинованих частково закрили кордон.

Латвія внесла Україну до переліку країн, які загрожують здоров’ю її населення. Це сталося через зростання захворюваності на коронавірус протягом 14 днів.

Про нові умови проїзду в Латвію розповіли в Міністерстві закордонних справ України.

Хто зможе проїхати до Латвії з 18 вересня без вагомої причини:

власники європейського, британського, швейцарського COVID-сертифікату

українці, у яких згенеровані COVID-сертифікати з QR-кодом в "Дії".

Тим у кого є сертифікати тест робити або самоізолюватись по прибуттю не потрібно. Важливо заздалегідь зареєструватися на спеціальному сайті covidpass.

Винятки, які допускаються при наявності негативного ПЛР не пізніше 72 годин до в’їзду або тесту на антигени за 48:

водії та члени екіпажів вантажних рейсів,

члени сімей жителів Європи,

резиденти ЄС,

дипломати і службовці транзитом,

володарі посвідки на постійне проживання,

ті, хто їде на підставі серйозних обставин гуманітарного плану, наприклад похорон родича,

спортсмени на змагання,

повірені латвійських комерсантів,

студенти — за наявності підтверджуючих документів,

на лікування — за погодженням з інспекцією охорони здоров’я Латвії;

працівники культури — за погодженням з Міністерством культури Латвії

наукові співробітники

авіапасажири транзитом.

Також цим людям потрібно буде зробити повторний тест після прибуття в Латвію і бути на самоізоляції 10 днів. Її можна закінчити достроково, зробивши тест на сьомий день. Реєстрація на сайті також необхідна мінімум за два дні до в’їзду.

Раніше "Телеграф" писав, що американці вигадали назальну вакцину від COVID-19.