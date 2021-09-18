Госпіталізацій стало більше, одужань менше — статистика COVID-19 в Україні
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Зростає також кількість хворих дітей — 689, а кількість інфікованих медпрацівників зменшується — 89 випадків.
Подолавши черговий психологічний рубіж в шість тисяч випадків щодня, коронавірус в Україні не здає позиції. За добу п’ятниці в країні зафіксували 6234 нових випадки. Це трохи менше ніж напередодні, але згідно з даними МОЗ кількість госпіталізацій зросла на майже дві сотні осіб в порівнянні з попереднім днем.
Статистичні дані на ранок 18 вересня опублікували на сайті Міністерства.
Згідно з цифрами:
- госпіталізовані — 1719 осіб (в попередній день — 1568)
- летальних випадків — 79 (в попередній день — 99)
- одужали — 1763 людини (в попередній день — 1914).
Найбільшу кількість хворих показує Харківщина, як і напередодні. В області захворіла 761 особа. У п’ятірці антилідерів також Львівська (585), Дніпропетровська (434), Київ (416) і Одеська (399) області.
Найменша кількість заражень — в Кіровоградській і Закарпатській областях, по 40 і 44 особи відповідно. Відзначимо, що дві області показують найменшу кількість заражень кілька днів поспіль. Вони єдині не подолали поріг в сотню хворих щодня.
Раніше "Телеграф" писав, що в Харківській області ситуація критична, місцеві лікарі повідомляють про брак апаратів ШВЛ.
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