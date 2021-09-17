Посилення карантину все ближче: в Україні активно зростає кількість хворих на COVID-19

Найбільшу кількість нових хворих виявили у Харківській області.

В Україні за добу четверга, 16 вересня, зафіксували 6 624 нових випадків захворювання на коронавірус. З кожним днем кількість заражених активно збільшується.

Про це вранці в пʼятницю, 17 вересня, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя у своєму Telegram-каналі.

Серед нових захворілих 677 дітей і 105 медичних працівників.

Загалом за минулу добу до лікарень госпіталізували 1 568 українців. Померло від коронавірусу 99 осіб. Щодо кількості видужань, то 1 914 осіб змогли побороти хворобу.

Загальна кількість тестувань методом ПЛР за добу складає майже 35,2 тис. осіб. Тестування методом ІФА зробили більше ніж 8, 2 тис. громадян. Експрес тести використали майже 31, 9 тис. українців.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2 млн 338,1 тис. осіб. Померли від COVID-19 уже 54 750 громадян. Кількість одужань складає понад 2 млн 228,5 тис. осіб.

За добу 16 вересня найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зареєстрували у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).

Раніше "Телеграф" повідомляв про симптоми варіанту коронавірусу "Дельта" по днях.

Нагадуємо, що на думку деяких лікарів, кількість заражень коронавірусом значно більша, ніж показує офіційна статистика, і її потрібно множити на десять. Внаслідок активного поширення захворювання Україна зовсім скоро може увійти в "жовту" зону, тому на території країни зміняться карантинні обмеження.