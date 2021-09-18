Латвия ограничивает въезд для украинцев: в чем причина и кто сможет попасть в страну

Для невакцинированных частично закрыли границу.

Латвия внесла Украину в перечень стран, которые угрожают здоровью ее населения. Это произошло из-за роста заболеваемости коронавирусом в течение 14 дней.

Про новые условия проезда в Латвию рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Кто сможет проехать в Латвию с 18 сентября без весомой причины:

обладатели европейского, британского, швейцарского COVID-сертификата

украинцы, у которых сгенерированы COVID-сертификаты с QR-кодом в "Дие".

Тем у кого есть сертификаты тест делать или самоизолироваться по прибытию не нужно. Важно заранее зарегистрироваться на специальном сайте covidpass.

Исключения, которые допускаются при наличии отрицательного ПЦР не позднее 72 часов до въезда или теста на антигены за 48:

водители и члены экипажей грузовых рейсов,

члены семей жителей Европы,

резиденты ЕС,

дипломаты и служащие транзитом,

обладатели вида на постоянное жительство,

те, кто едет по серьезным причинам гуманитарного плана, например похороны родственника,

спортсмены на соревнования,

поверенные латвийских коммерсантов,

студенты — при наличии подтверждающих документов,

на лечение — по согласованию с инспекцией здравоохранения Латвии;

работники культуры — по согласованию с Министерством культуры Латвии

научные сотрудники

авиапассажиры транзитом.

Также этим людям нужно будет сделать повторный тест по прибытии в Латвию и быть на самоизоляции 10 дней. Ее можно закончить досрочно, сделав тест на седьмой день. Регистрация на сайте также необходима минимум за два дня до въезда.

Ранее "Телеграф" писал, что американцы придумали назальную вакцину от коронавируса.