Госпитализаций стало больше, выздоровлений меньше - статистика COVID-19 в Украине
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Растет также количество заболевших детей — 689, а количество инфицированных медработников уменьшается — 89 случаев.
Преодолев очередной психологический рубеж в шесть тысяч случаев ежедневно, коронавирус в Украине не сдает позиции. За сутки пятницы в стране зафиксировали 6234 новых случая. Это незначительно меньше чем накануне, но согласно данным Минздрава количество госпитализаций выросло на почти две сотни человек в сравнении с предыдущим днем.
Статистические данные на утро 18 сентября опубликовали на сайте Министерства.
Согласно цифрам:
- госпитализированы — 1719 человек (в предыдущий день — 1568)
- летальных случаев — 79 (в предыдущий день — 99)
- выздоровели — 1763 человека (в предыдущий день — 1914).
Наибольшее количество заболевших показывает Харьковщина, как и накануне. В области заболел 761 человек. В пятерке антилидеров также Львовская (585), Днепропетровская (434), Киев (416) и Одесская (399) области.
Наименьшее количество заражений — в Кировоградской и Закарпатской областях, по 40 и 44 человека соответственно. Отметим, что две области показывают наименьшее количество заражений несколько дней подряд. Они единственные не преодолели порог в сотню больных ежедневно.
Ранее "Телеграф" писал, что в Харьковской области ситуация критическая, местные врачи сообщают про нехватку аппаратов ИВЛ.
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