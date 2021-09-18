Госпитализаций стало больше, выздоровлений меньше - статистика COVID-19 в Украине

Растет также количество заболевших детей — 689, а количество инфицированных медработников уменьшается — 89 случаев.

Преодолев очередной психологический рубеж в шесть тысяч случаев ежедневно, коронавирус в Украине не сдает позиции. За сутки пятницы в стране зафиксировали 6234 новых случая. Это незначительно меньше чем накануне, но согласно данным Минздрава количество госпитализаций выросло на почти две сотни человек в сравнении с предыдущим днем.

Статистические данные на утро 18 сентября опубликовали на сайте Министерства.

Согласно цифрам:

госпитализированы — 1719 человек (в предыдущий день — 1568)

летальных случаев — 79 (в предыдущий день — 99)

выздоровели — 1763 человека (в предыдущий день — 1914).

Наибольшее количество заболевших показывает Харьковщина, как и накануне. В области заболел 761 человек. В пятерке антилидеров также Львовская (585), Днепропетровская (434), Киев (416) и Одесская (399) области.

Наименьшее количество заражений — в Кировоградской и Закарпатской областях, по 40 и 44 человека соответственно. Отметим, что две области показывают наименьшее количество заражений несколько дней подряд. Они единственные не преодолели порог в сотню больных ежедневно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харьковской области ситуация критическая, местные врачи сообщают про нехватку аппаратов ИВЛ.