ЄС може скасувати безвіз для України

Європейський союз може тимчасово призупинити безвіз з Україною. Про це йдеться в листі посла України при Європейському союзі Миколи Точицького до віце-прем'єром з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної.

Згідно з неофіційними даними, Європейська Комісія побачила в останніх рішеннях Конституційного Суду України, зокрема скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, підставу для початку процесу по припиненню безвізового режиму з Україною. Європейські партнери саме боротьбу з корупцією вважають найважливішим завданням держави на шляху до демократичних цінностей та інвестиційної привабливості України.

"Як поки неофіційно відзначають наші контакти, рішення Конституційного суду України No13-р / 2020 року, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАПКА, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньою підставою для початку запуску Європейською Комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму", - наводить слова листи Точицького на адресу Стефанішиної "Європейська правда".

Відзначається, що скандальні рішення КСУ можуть вплинути і на інші сфери співробітництва України з міжнародними партнерами:

співпраця з Міжнародним валютним фондом

інтеграція в енергетичний ринок ЄС

укладення угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг

інтеграція в єдиний цифровий ринок

Точицький запропонував з найкоротші терміни створити робочу групу високого рівня, яка б визначила обробку змін до Конституції України, давши можливість Верховній Раді створювати державні органи зі спеціальним статусом.

Реакція суспільства на можливе скасування безвізу була жорсткою:

"Як не хочете по-доброму, прийде Суд Лінча! Тільки мені здається, що під гарантом Конституції захитався трон?" - написав журналіст Роман Цимбалюк.

"Які чудові, радісні новини! Так сумувала за романтизмом збору довідок на візу: анкетами, виписками, залишками по карті, довідками з місця роботи. Тієї прекрасної нервозності і очікуванню - дадуть візу чи ні. Оплаті візового збору, нарешті. Тим самим 30 євро. Нудьгувала щодо перевірок наявності засобів на мапі прямо у візовому центрі, коли йдеш до банкомату, сунеш туди картку і повертаєшся до віконця з чеком. Довгих черг в польському консульстві теж не вистачало в моєму житті, як і роздумів про те, яка країна дасть візу легше. Прямо в передчутті, з нетерпінням чекаю ", - смакує оформлення документів журналістка Марія Жартовська.

Раніше Телеграф повідомляв, що Зеленський терміново скликав РНБО через скандальні рішень КСУ.