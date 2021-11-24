Легко залишать із порожнім гаманцем: як на туристів "полюють" турецькі шахраї

Найчастіші способи обману туристів у Туреччині.

Напевно в усіх країнах світу є аферисти, які тільки й чекають на туристів, щоб "розвести" їх на велику суму грошей. Винятком не є популярна в українських мандрівників Туреччина.

Мандрівник Юрій Малих розповів про найбільш популярні в цій країні способи залишити туриста без грошей.

Вдячний чистильник взуття

Цей метод, за свідченнями туристів, дуже часто застосовується на Галатському мосту в Стамбулі, яким часто гуляють приїжджі. Його суть дуже проста, тут ходить багато чистильників взуття, які ніби випадково кидають щітку так, щоб це побачила жертва. Якщо турист звертається до шахрая, то натомість пропонує почистити взуття абсолютно безкоштовно "на знак подяки".

Після цього він починає розповідати історії про те, як у нього вдома нема чого їсти та про те, як складно годувати дітей, тим самим натякаючи клієнту на те, що було б непогано дати йому кілька монет.

Хоча це і не є шахрайством у чистому вигляді, а скоріше жебрацтвом, але це не виключає того, що кишеня мандрівника стане трохи легшою.

Таксисти

Цей прийом є класичним чи не кожної країни світу. Йдеться про те, що таксист нібито випадково забуває включити лічильник, а за підсумком поїздки називає зовсім нечувані суми.

Тому при користуванні послугами таксистів варто спершу перевірити справність таксометра. У кращому разі неблагополучний водій влаштує вам неприємну розмову, однак у гіршому — поїздка може спричинити непередбачені витрати.

"Стамбульський ексклюзив"

Цей прийом розрахований на досвідченіших мандрівників, які вже добре орієнтуються у незнайомих місцях та не бояться говорити з місцевими жителями.

Шахрай у такому разі звертається до туриста з проханням закурити, а якщо той каже, що не розуміє турецької, то вже повідомляє це англійською із подивом відзначаючи, що думав, що його мета є місцевою. Після цього він починає розмову і пропонує пропустити стаканчик за знайомство нібито його коштом.

Якщо жертва погоджується, то відразу аферист викликає компанію хлопців і дівчат і вони всі разом вирушають до "хорошого клубу", який розташований на околиці міста.

Зрештою, безневинне проведення часу може обернутися для мандрівника рахунком у 300 — 1000 доларів, а оскільки такі клуби розташовані далеко від центру, то ні про яку туристичну поліцію мови йти не може, тож доведеться платити.

Варто зазначити, що в Україні шахраїв також досить багато. Зокрема, нагадаємо, що нещодавно знову активувалася стара схема "ваш син потрапив у полон", за якою аферисти виманюють великі грошові суми у родичів учасників ООС.