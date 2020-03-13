В період епідемії Ryanair скасовує плату за зміну дати польоту

Новини подорожі:Ця політика застосовується до всіх існуючих і нових бронювань.

Найбільший в Європі лоукостер Ryanair з 13 березня 2020 року тимчасово скасовує плату за зміну рейсу для клієнтів, які бажають змінити свої плани поїздок у зв'язку з поточним спалахом коронавірусу.

Як повідомляється на сторінці авіакомпанії в Facebook, поки що ця політика буде діяти до 31 березня 2020 року. Ця політика застосовується до всіх існуючих і нових бронювань.

При цьому в авіакомпанії зазначають, що клієнтам все ж доведеться оплачувати різницю в тарифі при зміні рейсу. Водночас ті пасажири, чиї рейси були скасовані, мають право на повернення коштів або безкоштовний перехід на альтернативний рейс Ryanair.

Відзначимо, що багато авіакомпаній світу вже скасували плату за перебронювання рейсів на інші дати через спалах коронавірусу.

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