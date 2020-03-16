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Авіакомпанія SkyUp ще не рахувала збитки через коронавірус

Авіакомпанія SkyUp ще не рахувала збитки через коронавірус
14:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини подорожі:Українська авіакомпанія SkyUp Airlines поки не порахувала збитки від призупинки авіасполучення й концентрується на поверненні українців із-за кордону додому.

"Питання про збитки зараз рано аналізувати, оскільки ситуація змінюється не те, щоб погодинно, а похвилинно. І це просто нереально. Другий момент – менеджмент зараз весь задіяний для максимально швидкого рішення ситуації, щоб повернути туристів", – сказали в коментарі.

У SkyUp додали, що сконцентрувалися на тому, щоб швидше повернути громадян, а не на фінансових питаннях: "Поки не вирішиться питання з мобілізацією ресурсів, фінансові питання ми коментувати не будемо... Ситуація форс-мажорна абсолютно для всіх: держави, бізнесу, туристів".

Як повідомлялося, 15 березня авіакомпанія SkyUp евакуювала з Італії пасажирів двох автобусів, яких не пропустили на кордоні Італії та Словенії, та ще 27 осіб, котрі виявили бажання евакуюватися з Італії.

Як відомо, для протидії поширенню пандемії коронавірусу, 14 березня Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян діє з 00 год. 00 хв. 16 березня до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Карантин в Україні: SkyUp радить перенести квитки на більш пізній термін

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме своїх громадян і після закриття авіасполучення та кордонів.

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Италия, Авиакомпания, SkyUp, Європа, Коронавірус.
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