38 тисяч українців повертаються з закордону на Україну

Новини подорожі:Минулої доби прикордонники здійснили оформлення більш ніж 27 тис. 600 українців, які повернулися в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що близько 38 тис. громадян України, що перебувають за кордоном, планують повернутись до країни через спалах коронавірусу в світі.

Про це йдеться у роз'ясненнях глави МЗС стосовно повернення громадян з-за кордону в Україну. "Станом на 15:00 сьогодні до закордонних дипломатичних установ України з проханням повернення звернулися понад 21 тисяча громадян. Ця цифра змінюється щохвилини. Хтось уже повернувся в Україну, а хтось щойно повідомив про свою потребу повернутись.

А декотрі, певно, ще не повідомили. Загалом кількість громадян, які планують повернутись в Україну, складає близько 38 тисяч", - наголосив Кулеба. Також міністр уточнив, що минулої доби співробітники Державної прикордонної служби забезпечили оформлення повернення в Україну більш ніж 27 тис. 600 українців.

Також він зазначив, що на сьогодні заплановано 57 авіарейсів в Україну. "Серед них і рейси туроператорів, які виконують зобов’язання перед своїми клієнтами і повертають українців з Єгипту, Шрі-Ланки, Об’єднаних Арабських Еміратів, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону", - зазначив міністр.

Окрім того, він прокоментував нарікання щодо роботи системи "ДРУГ", де українці мають залишати свої дані для дипломатів з метою внесення їхніх імен у списки на повернення в Україну. "Система ДРУГ працює стабільно. Сьогодні ми зробили додаткову перевірку функціональності. Виявили, що понад 400 осіб вказали неправильну адресу електронної пошти і через це не могли авторизуватися в системі, і тому вважали, що вона не працює.

Звертаємось до всіх громадян, будь ласка, будьте уважними, надавайте коректну інформацію, щоби ми могли бути з вами на зв’язку і надати необхідну допомогу", - заявив Кулеба. Нагадаємо, уряд планує виділити близько 4 мільйонів доларів на евакуацію майже 36 тисяч українців із-за кордону.