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Краса Тоскани, яка заставить Вас поїхати в Італію (Фото)
Рафал Канішевський (Rafał Kaniszewski) - фотограф з Польщі, який відправився в мальовничу Тоскану, Італія, де зробив серію чудових пейзажних фотографій. Цей регіон недарма любимо фотографами з усього світу: хвилясті поля, старі будинки, красиві міста з віковою архітектурою ─ все це має унікальною атмосферою, яку він постарався передати в своїх фотографіях.
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