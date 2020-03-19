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Четвер, 19.03.2020
Краса Тоскани, яка заставить Вас поїхати в Італію (Фото)
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Краса Тоскани, яка заставить Вас поїхати в Італію (Фото)

Рафал Канішевський (Rafał Kaniszewski) - фотограф з Польщі, який відправився в мальовничу Тоскану, Італія, де зробив серію чудових пейзажних фотографій. Цей регіон недарма любимо фотографами з усього світу: хвилясті поля, старі будинки, красиві міста з віковою архітектурою ─ все це має унікальною атмосферою, яку він постарався передати в своїх фотографіях.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Италия, Природа, Пейзажи, Тоскана, Краса, Рафал Канішевський, Краса Тоскани.
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