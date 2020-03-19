Краса Тоскани, яка заставить Вас поїхати в Італію (Фото)

Рафал Канішевський (Rafał Kaniszewski) - фотограф з Польщі, який відправився в мальовничу Тоскану, Італія, де зробив серію чудових пейзажних фотографій. Цей регіон недарма любимо фотографами з усього світу: хвилясті поля, старі будинки, красиві міста з віковою архітектурою ─ все це має унікальною атмосферою, яку він постарався передати в своїх фотографіях.