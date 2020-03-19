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Софія Київська пропонує віртуальні тури

Софія Київська пропонує віртуальні тури
15:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини подорожі:Заповідник "Софія Київська" пропонує відправитися у віртуальні тури замість особистого відвідування в період карантину.

"Чудовий стінопис, виконаний майстрами початку XI століття, велична мозаїка Богоматері Оранти у центральній апсиді храму, каплиця святителя Петра Могили та різноманітні музейні експонати – усе це унікальні елементи Святої Софії Київської. Зараз духовна святиня зачинена для особистого відвідання, проте ви можете помилуватися її красою через мережу!" - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ зазначають, що Софійський собор зберігає у своєму стінописі унікальний ансамбль фресок і мозаїк, які можна детально роздивитися під час віртуальної мандрівки духовною святинею.

"Саме тут звершувалися державницькі справи святого благовірного князя Ярослава Мудрого та була створена перша на Русі бібліотека. Фрески і графіті на стінах храму оповідають, зокрема, про життя князівської родини. А ще на них зображені понад п’ятсот окремих святих! Тож пропонуємо не зволікати і прямо зараз помилуватися красою храму, перейшовши за посиланням", – додали в церкві.

У ПЦУ наголосили, що, перебуваючи вдома, людина засвідчує свою відповідальність і любов до ближнього, адже лише так можна зупинити загрозу стрімкого поширення небезпечного вірусу.

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Також у церкві додали, що карантин – це нагода використати час для самоосвіти і з користю для душі.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

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Туризм, Парк, Київ, Столиця, Софія Київська.
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