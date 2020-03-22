Коронавірус може бути руйнівним для бідних країн

Новини подорожі:У деяких країн може не вистачити коштів, щоб побороти вірус.

Бум народонаселення та міграція мільйонів людей із сільської місцевості до переповнених міст з недостатньо розвиненою інфраструктурою та відсутністю санітарії можуть ще більше погіршити поширення вірусів, пише CNN.

Африка

Китай, звідки почав розповсюджуватися коронавірус, закрив цілі міста, призупинив громадський транспорт, навчання у школах, підприємства тощо для того, щоб призупинити поширення хвороби. Однак не всі країни готові до боротьби із захворюванням.

До прикладу, Африка не готова до спалаху пневмонії.

"Якщо Китай намагається стримувати коронавірус, слабкішим країнам буде ще складніше. І це говорить про те, що передача, яку ми спостерігаємо в Китаї, незабаром може бути відображена в іншому місці", – сказав Джеремі Кониндик, старший науковий співробітник Центру глобального розвитку.

Менеджер із надзвичайних ситуацій в Африці Всесвітньої організації охорони здоров'я Мішель Яо заявила, що якщо у них зафіксують кілька випадків, коронавірус буде розповсюджуватися дуже швидко і це може паралізувати все суспільство через неготовність до профілактики й лікування.

Як пише "Інтерфакс" з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ, випадки захворювання вже підтверджені в Африці.

Індія

В країні з населенням близько, яке перевалило за один мільярд людей, наразі коронавірус підтверджений у трьох осіб – студентів, які приїхали з Уханю.

У містах, що заповнені нетрями, у яких тисячі людей живуть в безпосередній близькості одне до одного та в нестандартних умовах, вірус може поширитися моментально.

Самоа

Малонаселені країни Тихого океану є вразливими до поширення коронавірусу, незважаючи на те, що на цих територіях він наразі не підтверджений.

Так, Самоа досі переживає епідемію кору, яка заразила 5 707 людей та вбила 83, багато з яких діти. Уряд Самоа оголосив надзвичайний стан у грудні та закрив школи та урядові служби під час початку масової кампанії вацинації.

За словами прем'єр-міністра Самоа, черговий спалах інфекційних захворювань матиме катастрофічний вплив на всю країну.

Чимало країн ще не повідомили про жодні випадки захворювання коронавірусом. До прикладу, Індонезія, яка зазвичай приймає велику кількість китайських туристів. Крім того, немає підтверджених випадків у М'янмі, яка межує з Китаєм, Індією, Бангладешем, Таїландом та Лаосом.

Спалах коронавірусу у М'янмі може посилити напругу у країні, адже там кожна четверта людина живе в бідності, а інфекційні захворювання, такі як туберкульоз, є одними з провідних причин смерті.