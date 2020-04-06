Скачать
Понеділок, 06.04.2020
Інфекціоністи вважають, що повинно захворіти коронавірусом 80% українців
Інфекціоністи вважають, що повинно захворіти коронавірусом 80% українців
Хто винний у масштабних пожежах у Чорнобильській зоні
Хто винний у масштабних пожежах у Чорнобильській зоні
Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус
Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус
На туристичних островах Греції введено жорсткий карантин
На туристичних островах Греції введено жорсткий карантин

На туристичних островах Греції введено жорсткий карантин

На туристичних островах Греції введено жорсткий карантин
17:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини подорожі:Грецький уряд запровадив більш суворі карантинні заходи на островах Міконос і Санторіні, що є одними з головних туристичних напрямків країни.

"Зокрема, для жителів острова Міконос вводиться загальна комендантська година з 20:00 до 8:00; мешканцям більше не дозволяється відвідувати весілля, лише похорони і тільки для найближчих родичів померлих. У сім'ях, де батьки розлучені, тому з батьків, який не має опіки над дітьми, не буде дозволено відвідувати дітей. Мешканці більше не можуть залишати свої будинки, щоб провідати хворого або вразливого до хвороби члена сім'ї, цю роль на себе візьме муніципальна влада", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жителям Міконоса не дозволять виходити з будинку для фізичних вправ, навіть індивідуально або в парах, як це дозволено на решті території Греції.

Утім, їм дозволено вигулювати собаку протягом 15 хвилин - і лише у кварталі навколо будинку. Також у супермаркетах запроваджують суворіші, ніж зазвичай, заходи щодо контролю за кількістю людей.

Водночас, на острові Санторіні всі будівельні роботи будуть припинені.

Нідерландський парк квітів покаже цвітіння тюльпанів онлайн (Відео)

Вищезазначені заходи діють з ранку понеділка впродовж 14 днів, після чого будуть переглянуті.

За даними сайту Worldometer, у Греції зафіксовано 1 735 випадків коронавірусу та 73 смерті.

Загалом у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Туризм, Карантин, Пандемия, Греція, Острови.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кабмін зробив роз'яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину
02 Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків 6-го квітня 2020 року
03 Шукаєш, що почитати на карантині:для тебе добірка найцікавіших книг
04 Енріке Іглесіас вразив мережу чуттєвим відео з донечкою (Відео)
05 "Всеукраїнська школа онлайн" від сьогодні розпочинає свою роботу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Запустили конкурс IT-проектів, які боряться з пандемією
Запустили конкурс IT-проектів, які боряться з пандемією
Більше ніж 20 тисяч заражених коронавірусом у Бельгії
Більше ніж 20 тисяч заражених коронавірусом у Бельгії
Продукти &quot;борщового набору&quot; здорожчають
Продукти "борщового набору" здорожчають
Уряд назначив нового керівника Чорнобильської зони
Уряд назначив нового керівника Чорнобильської зони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся