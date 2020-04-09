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Як зміниться ринок туризму після пандемії

Як зміниться ринок туризму після пандемії
14:50 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Twitter

Новини подорожі:Подорожі значно подорожчають.

У зв'язку з пандемією туристичний ринок переживає не кращі часи.

Експерти прогнозують, що в 2021 році через ситуації, що склалася з пандемією коронавируса подорожі значно подорожчають. Відзначається, що зараз туристичний ринок в дуже поганій ситуації, кожен турист може відсудити свої гроші протягом півроку.

Але якщо все судитимуться, і туроператору не дасть грошей інвестор, 50-60% компаній просто закриються.

На туристичних островах Греції введено жорсткий карантин

У зв'язку з цим ринок туризму повністю зміниться. Зокрема, може зникнути таке поняття як чартерний туризм, ніхто не буде заздалегідь викуповувати літаки.

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Пандемия, Туриз, Подорожі, Світ, Туристичний бізнес.
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