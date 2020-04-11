Таїланд подовжив візу іноземцям до 30 квітня

Новини подорожі:За офіційними даними, Україна на початок квітня евакуювала всіх громадян з Таїланду.

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча в середу, 8 квітня, прийняв рішення про автоматичне продовження віз для іноземців, які перебувають в країні, до 30 квітня. Про це повідомляє видання Khaosod English.

"Згідно з повідомленням, опублікованим сьогодні в другій половині дня Міністерством внутрішніх справ, іноземцям, які в'їхали в королівство з візами, або отримали візу після прибуття, або за допомогою програми безвізового в'їзду, буде продовжено дозвіл на перебування з 26 березня по 30 квітня", - йдеться в публікації.

Подача іноземцями 90-денних звітів також призупиняється до 30 квітня. Тим, хто в'їхав в Таїланд за прикордонними пропусками, дозволяється перебувати в країні до тих пір, поки прикордонні пункти пропуску не будуть відкриті.

Наказ набирає чинності після публікації в офіційному виданні уряду Таїланду Royal Government Gazette.

Станом на 8 квітня в Таїланді було зафіксовано 2 369 випадків Covid-19 і 30 смертей від нього.

Нагадаємо, серед 270 тисяч українців, які повернулися після оголошення по всьому світу повсюдного карантину, були і туристи з Таїланду.